Палац Спорту в Тернополі: довгобуд, зникла арматура та інші деталі великого будівництва

Палац Спорту в Тернополі на проспекті Злуки, 3а. Будівництво цього комплексу гучно починалося. Сума витрат на зведення ПС мала би скласти 308 млн. грн. Згідно плану бюджетних асигнувань, завершити будівництво планували до кінця 2021-го року, – повідомляє Очевидець.

Втім, зараз глянувши, то на будівельному майданчику проростає верболіз. З бетонних площадок стирчить арматура, частина вивезена. Жодної будівельної техніки. Подекуди завалений паркан, що дозволяє зайти на територію.

Що ж сталося? Чому все затихло і нема фанфар? Де поділася фірма, що виграла тендер на триста мільйонів?

Щоб розібратися, давайте глянемо на всю хронологію подій.

Скандал і компенсація

У 2014-му вибухає скандал навколо забудови стадіону «Текстерно». Земля під стадіоном належала на правах користування Приватному ВНЗ “Інститут економіки і підприємництва”. Власниками навчального закладу є родина Матли Михайла Йосиповича.

Окрім того, його син, Андрій Матла – власник будівельної компанії ПП «Матла». Тож саме вони опинилися в епіцентрі скандалу, як зацікавлені особи в забудові стадіону «Текстерно» житловим комплексом.

Мешканці сусідніх будинків проти – мітинги, пікети, суди. І так триває до січня 2016-го року.

Тоді сесія Тернопільської міської ради приймає рішення, яким виділяє 8 га землі комунальному підприємству «Тернопільбудінвестзамовник» на території мікрорайону «Північний». Це звучить, як компенсація родині Матли за землі стадіону.

В сесійному рішенні від 26.01.2016 №7/5/41 вказано:

«Пункт 2. Укласти трьохсторонню угоду про спільні дії між Тернопільською міською радою, комунальним підприємством фірмі «Тернопільбудінвестзамовник» Тернопільської міської ради та ПВНЗ «Інститут економіки і підприємництва».



Минає півтори року. 27 жовтня 2017-го проходить чергова сесія міської ради. Депутати вирішили припинити ПВНЗ «Інститут економіки і підприємництва» право користування земельною ділянкою площею 1,5737га за адресою проспект Злуки, 3а.

І в тому ж рішенні №7/19/135 наступним пунктом заплановують тих півтора га для будівництва Палацу Спорту. Земельну ділянку під спорткомплекс надають в постійне користування КП «Тернопільський міський стадіон».

Підготовчий етап: гроші дали і забрали

2018 рік. Тривалий підготовчий етап. Поруч з тим, звучать хвалебні заяви про виділення коштів з міського та державного бюджетів на будівництво спорткомплексу.

З повідомлення на сайті Тернопільської міської ради від 14.06.2018-го:

«Нещодавно Тернопіль виборов право на зведення сучасного мультиспортивного комплексу з трибунами та паркінгом, отримавши субвенцію з державного бюджету у розмірі 27 млн. грн, – зазначає очільник Тернополя Сергій Надал. – Ще 13 млн. грн на його будівництво виділено з міського бюджету. Оскільки загальна вартість робіт становить близько 100 млн. грн, тому ми сподіваємося на майбутнє співфінансування з державного бюджету, а також обласного».



Тобто, на старті прогнозувалися витрати лише на 100 млн. гривень. І справді, тоді субвенцію Кабмін для Тернополя виділив, але потім міськрада гроші повернула назад в бюджет.

Окрім того, міськрада внесла зміни в документацію Палацу Спорту, збільшивши кількість глядацьких місць з 2500 до 3000 місць.

Вартість Плацу Спорту зросла втричі за один рік

2019 рік. Нарешті настав той момент, коли завершилася стадія проектування. До цього добавимо, що проектувальником спорткомплексу стала компанія ТОВ “АЛЬТІС-КОНСТРАКШН”.

За даними «Наших грошей», компанія «Альтіс-Констракшн» входить у корпорацію «Альтіс-Холдинг» Олександра Глімбовського – тестя Романа Насірова, який з 2015 року очолював Державну фіскальну службу України, допоки його НАБУ не зловило. Засновниками фірми є «Альтіс Холдинг Лімітед» та «Гаріхан Інвестментс Лімітед» – кіпріотські компанії, де бенефіціаром значиться той самий тесть. Пам’ятаєте картате покривало як символ корупції?

Йдемо далі. Отже, проектно-кошторисна документація готова. 26 червня 2019-го Кабмін виділяє Тернополю 30 млн. грн. на будівництво багатофункціонального палацу спорту.

Міськрада на сесії додає ще три мільйони гривень з міського бюджету. Відповідно, цих 33 млн. міські депутати спрямовують на рахунки КП «Тернопільський міський стадіон» як замовнику робіт.

27 червня 2019-го КП ТМС оголошує тендер, який завершений 19 серпня того ж року. Очікувана вартість проекту 453,3 млн. грн. Відчуваєте різницю між заявленою торік сумою в 100 млн. і 450?

Зрештою, під час торгів пропозиція переможця склала 308 млн. грн. без кількох тисяч. Переможцем визнано київську компанію ТОВ «Ювента Інженірінг».

Піар на земляних роботах

2019 рік, продовження. Техніка заїхала. Розрили стадіон «Текстерно». Більше там футбол не грають, аматорські змагання не поводять. Натомість велично звучать повідомлення про будівництво «Палацу Спорту».

«Сучасний мультиспортивний комплекс з трибунами та паркінгом «Палац Спорту» на 3000 глядацьких місць вміщуватиме зaли для ігрових видів спорту, а саме: волейболу, футзaлу, бaскетболу, гaндболу та бадмінтону, – йдеться на сайті Тернопільської міської ради.

Слова Сергія Надала в сюжеті телеканалу ТV-4:

– В цьому році (2019 – прим.) фінансування 30 млн. з державного бюджету. Крім того, 3 млн. виділено з міського бюджету. За ці кошти в цьому році ми зробимо повністю земляні роботи, а також будуть проведені роботи по облаштуванню фундаменту, який робляться методом влаштування ін’єкційних свай. А вже в наступному році при збереженні програми державного фінансування будуть продовжені роботи по влаштуванню самого спортивного комплексу.

На тому «ся стало». Настав 2020-ий рік.

2020: відкриття кримінальної справи.

Якщо точніше, то кримінальне провадження тернопільські правоохоронці завели в грудні 2019-го. Кримінальна стаття 191-ша, частина 3: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Окремі її деталі можна побачити в Єдиному реєстрі судових рішень за березень 2020-го. Зокрема, слідчі СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури просили в суді дозволу на тимчасовий доступ до документів.

«Документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів ТОВ «ЮВЕНТА ІНЖИНІРИНГ» та комунального підприємства Тернопільської міської ради «Тернопільський міський стадіон», встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій», – з Ухвали Тернопільського міськрайонного суду, від 27.03.2020 Справа №607/4935/20.

Загалом, компанія фігурує у ще одній кримінальній справі. У Конотопському районному Сумської області триває судовий процес щодо притягнення посадової особи ТОВ «Ювента Інженірінг» за розтрату і привласнення майна в особливо великих розмірах (ч.4 ст191 ККУ).

У Конотопському районі ТОВ «Ювента Інженірінг» збудувала нове футбольне поле зі штучним покриттям на території місцевої школи.

2020: повне затишшя

Заглянемо в тендерну документацію. До договору є дві додаткових угоди щодо змін в плані фінансування. Перша вже нічого не значить. Дивимося в другу від 15.05.2020р, в якій є додаток №3 від 09.07.2020р.

У додатку «План фінансування робіт» вказано:

– 33 млн. грн. – 2019 рік (30 з державного, 3 з місцевого бюджетів),

– 2,076 млн. – 2020 рік (місцевий бюджет),

– 272,9 млн. – 2021 рік (місцевий бюджет).

У бюджеті на 2021 рік сесія Тернопільської міської ради 05.03.2021р заклала 10% від запланованого – 27,2 млн. гривень. Решта очікує від держави. Однак, будівництво не відновлюється.

– Ми очікуємо субвенцію з державного бюджету, згідно нового порядку умов надання субвенцій на 21-ший рік. До 20 квітня Міністерство приймає документи від усіх, хто має намір будувати або завершити розпочаті будівництва, – розповів по телефону заступник начальника Управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради Валерій Кравчук.

– У 20-му році відбувалося фінансування? – запитання від журналіста видання «Очевидець. Медіа».

– У 20-му році нам з державного бюджету дали субвенцію, фактично, у грудні. Фізично ми не змогли її використати. За виділені кошти з місцевого бюджету ми доробили проектну документацію, робочі креслення.

2021: надії і сподівання. Телефон фірми-будівельника не відповідає

Чи буде у 2021-му державне співфінансування будівництва Палацу Спорту поцікавилися у Віталія Тріля, начальника управління фізичної культури та спорту Тернопільської ОДА. У нього відповідь коротка.

– Так, знаю про Палац Спорту. Це великий об’єкт, – каже посадовець.

– Чи буде державне фінансування у 2021 році? – питаємо.

– Вам краще запитати начальника управління спорту міста Тернополя.

– Там кажуть, що очікують співфінансування від держави. Можливо, знаєте, чи буде за кошти ДФРР?

– Дзвоніть до начальника управління спорту міста Тернополя, – знову та ж відповідь Віталія Тріля.

Ну що ж. Третій раз не будемо перепитувати. Мабуть, не орієнтується у цій справі начальник профільного управління ОДА.

Журналісти також дзвонили в компанію ТОВ «Ювента Інженіринг». Втім, за тими номерами, які вказані в тендерній документації, ніхто не відповів.

Фаза «довгобуд», вивезення металу

Ми також запитали Валерія Кравчука, у який спосіб комунікує Тернопільська міська рада з фірмою-генпідрядником.

– Ми спілкуємося у звичайному телефонному режимі. Представники тут бувають. У 2020-му році не так часто були, але раз в місяць приїжджають.

Бувають. Приїжджають. Що буде далі? Не важко догадатися. Будівництво «Палацу Спорту» переходить у фазу «довгобуду». На проектування, земляні роботи, забивання свай уже витрачено щонайменше 33 млн. грн., які сплатили платники податків.

Теперішній стан будівельного майданчика Палацу Спорту – крізь бетон проростає верболіз, стирчить арматура.

Поруч комунальники зрізали вербу так, що завалили металеву огорожу. На територію будівництва з легкістю зайти може й дитина.

Але це ще не все. «Занепадає» не тільки будова, а й метал, придбаний за бюджетні кошти. У березні на будівельному майданчику лежало кілька тон арматури. Стояв кран.

Хтось таки приїхав, оскільки зараз металевих каркасів для «ін’єкційних свай» нема. Вивезли чи може вкрали «невідомі особи»?

Навкруги свої. Гроші не пахнуть

Пам’ятаєте, на початку ми згадували про рішення сесії і компенсацію 8 га для ПВНЗ «”Інститут економіки і підприємництва” за відмову від користування земельними ділянками, які би йшли під Палац Спорту?

Так от. 21 серпня 2020 року сесія Тернопільської міської ради рішенням №7/54/61 повернула інституту назад 0,5га з тих земель, від яких будівельники з родини Матли раніше відмовилися. Повертали Матлі уже в той період, коли призупинилося фінансування будівництва Палацу Спорту.

Пам’ятаєте, по телефону заступник начальника Управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради Валерій Кравчук говорив, що у 2020-му доробляли проектну документацію?

Навіть досі на Інтерактивній мапі «Генеральний план міста Тернополя», яка розміщена на сайті міської ради, є дані, що тих 0,5 га теж передбачалися під стадіон. Втім, там зараз багатоквартирний житловий будинок. Але це вже інша історія і, можливо, інше кримінальне провадження.