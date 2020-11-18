Учасник тендеру з будівництва амбулаторії на Тернопільщині подав документи на бланках конкурента

Участь в тендері комунального підприємства «Тернопількомунінвест» вартістю 5,5 млн грн взяли дві компанії, «Укртехнобез» та «Інвестклімат Інжиніринг», які використали однакове брендування своїх документів. Про це «Наші гроші. Львів» дізналися з документів, оприлюднених на Prozorro.

Комунальне підприємство проводило торги для вибору підрядника з будівництва амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги в селі Настасів, що в двадцяти кілометрах від Тернополя. Один із учасників «Інвестклімат Інжиніринг» завантажив довідки без підпису керівника та відтиску печатки, а в «підвалі» – зі стрічкою з посиланнями на контактні дані конкурента – «Укртехнобез».

Протягом дня мобільний телефон директора «Інвестклімат Інжиніринг» Євгена Борисенка не відповідав, в офісі його не було. А директор «Укртехнобезу» Роман Харченко запевнив, що не знає таку людину і припустив, що компанія просто використала їх шаблони.

Загалом «Інвестклімат Інжиніринг» не подало всіх необхідних документів, наприклад, нічого не відомо про її матеріально-технічну базу і працівників. На ще одному тендері цього року фірма подала документи в архівах, які можна відкрити лише з паролем, а інші документи – як мінімум річної давності, там вказано про трьох працівників, крім директора.

Керівник і власник «Інвестклімат Інжиніринг» Євген Борисенко у своєму профілі на Facebook зазначає, що є адвокатом, корпоративним юристом фірми «Інвест клімат», власником компанії «KYCAID». «Інвестклімат Інжиніринг» використовує електронну пошту «project.investclimate@gmail.com», яка також є в документах іншої фірми «Інвестклімат». Співпадає також їхній номер та адреса, яку вони вказували в документах. Незважаючи на пов’язаність, у 2019 році вони разом взяли участь в закупівлі («Інвестклімат Інжиніринг» тоді називалося «Бейролс»).

Євген Борисенко також є співзасновником ГО «Прогресивні громадяни України», яка в 2018 році делегувала його на конкурс в громраду при Державному бюро розслідувань. Цьогоріч «Інвестклімат Інжиніринг» отримала замовлень в держзакупівлях лише на 11,5 тис. грн, а перед тим у 2017 році – на 60 тис. грн.

Переможець торгів, ТОВ «Укртехнобез», належить Михайлу Подоляку і, за даними Clarity, отримав замовлень на понад 40 млн грн. Це вже друге замовлення фірми від КП «Тернопількомунінвест». Фірма також будуватиме амбулаторію первинної медико-санітарної допомоги в селі Токи Тернопільської області за 5,3 млн грн.

Довідка

Настасів входить до однойменної об’єднаної територіальної громади ще з двома селами, де загалом мешкає менше 2,7 тис. людей. Зараз на території ОТГ працює одна амбулаторія загальної практики сімейної медицини в селі Настасів, а також по одному фельдшерському пункті в селах Йосипівка і Мар’янівка. Нова амбулаторія буде зведена за тією ж адресою, що і стара, на вулиці вул. Плебанівка, 739.