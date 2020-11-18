Зима близько: у Тернополі почали встановлювати новорічну ілюмінацію

Цими днями працівники КП «Тернопільміськсвітло» розпочали підготовчі роботи до встановлення новорічної ілюмінації у центральній частині Тернополя. Перші святкові вогні засяють, зокрема, на міських фонтанах, що знаходяться на бульварі Тараса Шевченка.

Працівники комунального підприємства поступово виконують усі роботи з облаштування дрібної ілюмінації у Тернополі. Вже зараз розпочинається встановлення металічних конструкцій на центральних водограях міста. Згодом розпочнуть монтаж каркасу новорічної ялинки на Театральному майдані.

Традиційно святкова тернопільська ялинка засяє напередодні Дня Св. Миколая.