10:30 | 18.11.2020
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Новини Тернополя 

Зима близько: у Тернополі почали встановлювати новорічну ілюмінацію

Irena 0 Views Прокоментуй!

Цими днями працівники КП «Тернопільміськсвітло» розпочали підготовчі роботи до встановлення новорічної ілюмінації у центральній частині Тернополя. Перші святкові вогні засяють, зокрема, на міських фонтанах, що знаходяться на бульварі Тараса Шевченка.

Працівники комунального підприємства поступово виконують усі роботи з облаштування дрібної ілюмінації у Тернополі. Вже зараз розпочинається встановлення металічних конструкцій на центральних водограях міста. Згодом розпочнуть монтаж каркасу новорічної ялинки на Театральному майдані.

Традиційно святкова тернопільська ялинка засяє напередодні Дня Св. Миколая.

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