Понад триста нових випадків COVID-19 на Тернопіллі станом на 18 листопада

нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 18 листопада 2020 року.

Також за останню добу

летальних випадків – 6 (жінка 76 р. Монастириський район с. Горигляди, чоловік 42 р. Тернопільський район с. Соборне, жінка 70 р. м. Чортків, чоловік 63 р. Збаразький район смт Залізці, жінка 84 р. м. Тернопіль, жінка 67 р. м. Тернопіль).

одужало – 240 осіб

проведено досліджень методом ПЛР – 911

За весь час пандемії в Тернопільській області

захворіло – 24242 особи;

одужало – 19300 осіб;

летальних випадків – 324 (1 випадок житель сусідньої області);

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 6373 (4986 одужало, 71 летальних, 1316 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 1166 (915 одужало, 9 летальних, 242 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 1158 (967 одужало, 18 летальних, 173 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 1019 (909 одужало, 17 летальних, 93 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 1184 (913 одужало, 18 летальних, 253 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 1145 (960 одужало, 24 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 161 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 1104 (919 одужало, 14 летальних, 171 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 570 (510 одужало, 7 летальних, 53 продовжують хворіти);

– Козівський район – 694 (568 одужало, 5 летальних, 121 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1423 (1231 одужало, 24 летальних, 168 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 606 (495 одужало, 2 летальних, 109 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 993 (829 одужало, 19 летальних, 145 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 896 (635 одужало, 6 летальних, 255 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 349 (284 одужало, 3 летальних, 62 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 1004 (820 одужало, 24 летальних, 160 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 1996 (1486 одужало, 20 летальних, 490 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 1780 (1345 одужало, 24 летальних, 411 продовжують хворіти);

– Шумський район – 782 (528 одужало, 18 летальних, 236 продовжують хворіти);

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (59 осіб)

Бережанський район (10 осіб):

• м. Бережани – 8

• с. Павлів – 1

• с. Рекшин – 1

Борщівський район (0 осіб)

Бучацький район (7 осіб):

• с. Бучач – 2

• смт Золотий Потік – 1

• с. Трибухівці – 1

• с. Переволока – 1

• с. Жизномир – 1

• с. Соколів – 1

Гусятинський район (32 особи):

• смт Гусятин – 7

• смт Гримайлів – 1

• м. Копичинці – 10

• м. Хоростків – 2

• с. Яблунів – 1

• с. Сухостав – 1

• с. Глібів – 1

• с. Котівка – 3

• с. Трибухівці – 2

• с. Личківці – 1

• с. Сорока – 1

• с. Раштівці – 1

• с. Городниця – 1

Заліщицький район (12 осіб):

• м. Заліщики – 8

• с. Добрівляни – 2

• с. Голігради – 1

• с. Зелений Гай – 1

Збаразький район (10 осіб):

• м. Збараж – 3

• с. Базаринці – 1

• с. Опрілівці – 1

• с. Капустинці – 1

• с. Вищі Луб’янки – 1

• с. Залужжя – 1

• с. Красносільці – 1

• с. Кретівці – 1

Зборівський район (5 осіб):

• м. Зборів – 3

• смт Залізці – 1

• с. Ярославичі – 1

Козівський район (6 осіб):

• смт Козова – 1

• смт Козлів – 1

• с. Слобідка – 2

• с. Таурів – 2

Кременецький район (27 осіб):

• м. Кременець – 12

• м. Почаїв – 7

• с. Підлісці – 1

• с. Лішня – 1

• с. Старий Почаїв – 1

• с. Горинка – 1

• с. Кушлин – 4

Лановецький район (24 особи):

• м. Ланівці – 11

• с. Юськівці – 4

• с. Вишгородок – 3

• с. Бережанка – 1

• с. Грибова – 1

• с. Білозірка – 4

Монастириський район (8 осіб):

• м. Монастириська – 2

• сел. Коропець – 1

• с. Високе – 1

• с. Заставці – 1

• с. Світле – 1

• с. Підлісне – 2

Підволочиський район (28 осіб):

• смт Підволочиськ – 4

• м. Скалат – 8

• с. Нове Село – 2

• с. Лисичинці – 2

• с. Скорики – 1

• с. Криве – 3

• с. Клебанівка – 3

• с. Іванівка – 1

• с. Магдалівка – 1

• с. Шельпаки – 1

• с. Просівці – 1

• с. Шевченкове – 1

• с. Галущинці – 1

Підгаєцький район (4 особи):

• м. Підгайці – 2

• с. Галич – 1

• с. Угринів – 1

Теребовлянський район (9 осіб):

• м. Теребовля – 4

• с. Боричівка – 1

• с. Мшанець – 2

• смт Микулинці – 1

• с. Варваринці – 1

Тернопільський район (31 особа):

• смт Велика Березовиця – 9

• с. Острів – 1

• с. Біла – 2

• с. Великі Гаї – 4

• с. Миролюбівка – 1

• с. Шляхтинці – 2

• с. Чистилів – 2

• с. Байківці – 2

• с. Петриків – 1

• с. Гаї-Шевченківські – 2

• с. Великий Глибочок – 1

• с. Соборне – 2

• с. Підгородне – 1

• смт Великі Бірки – 1

️Чортківський район (22 особи):

• м. Чортків – 12

• с. Косів – 2

• с. Біла – 3

• с. Колиндяни – 1

• с. Білобожниця – 1

• смт Заводське – 2

• с. Угринь– 1

Шумський район (12 осіб): • м. Шумськ – 4 • с. Великі Загайці – 1 • с. Малі Дедеркали – 1 • с. Кути – 1 • с. Вовківці – 1 • с. Шкроботівка – 3 • с. Сураж – 1