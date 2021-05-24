Учениця Збаразького ліцею – бронзова призерка Чемпіонату України

З 14 по 16 травня 2021 року в м. Ужгород, Закарпатської області, відбувся “Відкритий чемпіонат Асоціації гирьового спорту України”.

У змаганнях взяли участь близько 90 спортсменів з 10 областей нашої держави.

Учениця Збаразького ліцею – 13 річна Анастасія Гераус, виборола бронзові нагороди Чемпіонату України (3 місце) у змаганнях серед юніорів, дівчат вагової категорії (до 58 кг.), з результатом 54 підйоми гирі вагою 16 кг. у вправі «ривок».

Здобувши призове місце, Настя внесла свій вклад у вдалий виступ збірної команди Тернопільської області, яка стала бронзовим призером у загальнокомандному заліку Чемпіонату.

Дані змагання були відбірковими до Чемпіонату Світу з гирьового спорту за версією Всесвітньої федерації гирьового спорту «WKSF», який проходитиме 16-18 липня 2021 року у м. Ванцагелло (Італія).