Європейський суд змусив Україну заплатити мешканцю Тернопільщини за надмірну судову тяганину

Україна заплатить жителю міста Збараж Тернопільської області за надмірну судову тяганину. Його судовий процес триває більше 6 років.

Європейський суд з прав людини вирішив повідомити уряд України про скаргу, яка підготовлена і подана Керуючим партнером Михайлом Самалюком і юристом Іриною Печеною в інтересах , жителя міста Збараж, про надмірну тривалість його судового процесу у цивільній справі, яку розглядав Збаразький районний суд, а тепер розглядає Тернопільський апеляційний суд.

Суд надав можливість дружньо врегулювати спір сторонам. Щодо питань яких стосується дана заява, вже існує усталена практика Суду.

Переговори стосовно дружнього врегулювання мають бути конфіденційними. Якщо сторони погодяться на дружнє врегулювання, Суд пересвідчившись у тому, що врегулювання було досягнуте на основі поваги до прав людини вилучить справу з реєстру справ Суду