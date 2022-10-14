Українським воїнам 24 бригади купили необхідний автомобіль на передову
Нещодавно ми повідомляли про збір коштів на автівку для воїнів ЗСУ 24 бригади
1 жовтня ще бракувало 20 тисяч гривень для купівлі авто.
За короткий проміжок часу вдалося зібрати необхідну суму і вже 4 жовтня донька воїна зі Збаражчини Іллі Ролі – Лідія Вандзелякрадісно поінформувала громадськість:”Ми це зробили!!!! Збір на авто для хлопців на передову зупинено
Нам вдалось зібрати 102 тисячі 200 грн!!! Авто коштує 143 000 грн!!!
Дякуємо: родичам, односельчанам села Кретівці, співмешканцям гуртожитку на Лепкого 3, друзям, кумам, знайомим та незнайомим людям, які допомогли своїми коштами купити авто
Всім, хто долучився до збору не перестаю дякувати. Вважаю, що це маленька перемога усіх нас
Слава Богу!!!
Слава Україні!!!
Слава ЗСУ!!!
Ми непереможна нація!!!”.