14:56 | 14.10.2022
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Українським воїнам 24 бригади купили необхідний автомобіль на передову

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Нещодавно ми повідомляли про збір коштів на автівку для воїнів ЗСУ 24 бригади
1 жовтня ще бракувало 20 тисяч гривень для купівлі авто.
За короткий проміжок часу вдалося зібрати необхідну суму і вже 4 жовтня донька воїна зі Збаражчини Іллі Ролі Лідія Вандзелякрадісно поінформувала громадськість:”Ми це зробили!!!! Збір на авто для хлопців на передову зупинено💙💛
Нам вдалось зібрати 102 тисячі 200 грн!!! Авто коштує 143 000 грн!!!
Дякуємо: родичам, односельчанам села Кретівці, співмешканцям гуртожитку на Лепкого 3, друзям, кумам, знайомим та незнайомим людям, які допомогли своїми коштами купити авто❤️🤗
Всім, хто долучився до збору не перестаю дякувати. Вважаю, що це маленька перемога усіх нас💪🇺🇦
Слава Богу!!!
Слава Україні!!!
Слава ЗСУ!!!
Ми непереможна нація!!!”.
 

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