Тернопільські дітлахи продавали смаколики аби зібрати кошти для допомоги військовим
Маленькі тернополяни однією з багатоповерхівок вже вдруге передають військовим Національної гвардії волонтерську допомогу. Цього разу діти закупили дві тисячі мішків для укріплення позицій захисників на фронті.
«Ми продаємо смаколики та напої, а за гроші купили військовим мішки. Раніше нам вдалося зібрати кошти на тепловізор, шини та маскувальні сітки та передати їх військовим», — каже Сергійко.
Нацгвардійці вдячні такому подарунку. Вони пригостили маленьких патріотів солодощами, показали військову техніку та ознайомили їх із захисним спорядженням. «Вдячні нашим маленьким волонтерам за необхідну допомогу. Вона знадобиться бійцям на фронті, а можливо й збереже комусь життя», — каже військовослужбовець Національної гвардії Денис.