Увага! Мешканцям Тернопільщини дзвонять шахраї і видурюють гроші

П’ять тисяч гривень шахраї видурили у жительки Теребовлянщини

Схема шахрайства не нова: «представник банку» зателефонував клієнтці, налякав втратою грошей, запропонував допомогу, вивідав реквізити картки. Наслідок очікуваний – потерпіла із заявою прийшла до поліції.

21-річна жителька Теребовлянщини якраз перебувала в обласному центрі, коли їй на мобільний зателефонувала невідома особа з номера із кодом Києва, представилася співробітником служби безпеки банку, клієнткою якого є дівчина, і повідомила про те, що хтось намагається викрасти кошти з її картки. Замість перевірити дану інформацію у фінустанові, адже в Тернополі є чимало її філій, дівчина погодилася вирішити проблему в телефонному режимі. Зробила все, як велів незнайомець, і отримала сповіщення: з картки знято п’ять тисяч гривень.

Відомості за даним фактом слідчі Тернопільського відділу поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 ККУ. Нагадуємо громадянам: всі банківські питання варто вирішувати з реальними працівниками фінансових установ, котрі ніколи не вимагатимуть у вас дані карток чи рахунків. І робити це потрібно аж ніяк не в телефонному режимі, – повідомляє відділ комунікації поліції.