Увага! З 9 жовтня перекриють дорогу місцевого значення Товстолуг – Соборне

Управління капітального будівництва Тернопільської облдержадміністрації повідомляє у зв’язку з ремонтом моста між смт. Великі Бірки та с. Ступки Тернопільського району у період з 9 жовтня 2020 року автомобільна дорога загального користування місцевого значення С201502 Товстолуг – Соборне буде закрита для проїзду транспортних засобів.