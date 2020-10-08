Увага! З 9 жовтня перекриють дорогу місцевого значення Товстолуг – Соборне
Управління капітального будівництва Тернопільської облдержадміністрації повідомляє у зв’язку з ремонтом моста між смт. Великі Бірки та с. Ступки Тернопільського району у період з 9 жовтня 2020 року автомобільна дорога загального користування місцевого значення С201502 Товстолуг – Соборне буде закрита для проїзду транспортних засобів.
Рух усіх видів транспорту буде здійснюватися автомобільною дорогою М-12 Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка (через м. Вінницю) та Т-20-02 Тернопіль – Скалат – Жванець, згідно погодженої схеми.
Про відновлення руху буде повідомлено додатково.