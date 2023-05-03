В Тернопільській облраді назвали порушення, які зафіксували в Почаївській лаврі

Робоча група, яка вивчає правомірність використання комплексу споруд Почаївської Свято-Успенської лаври УПЦ (МП), нещодавно зафіксувала низку порушень, що є підставами для припинення оренди святині.

Про це в телемарафоні розповів голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, передає “Еспресо.Захід”.

За його словами, ситуація з Почаївської лаврою – непроста, адже є проблема в угоді, яка так сформульована, що розірвати її вкрай складно.

“Тут є подвійний аспект цієї проблеми. В першу чергу це є національна безпека і моральний фактор, а з другої сторони це є юридичні нюанси. Так, на жаль, ще в 2003 році Янукович уклав незаконну угоду, що нашу святиню передали Московській Церкві на 49 років, тобто до 52 року. Звісно, що це порушення, потрібно його оскаржувати і є для цього всі підстави”, – сказав Головко.

Очільник облради також зазначив, що під час виїздного засідання робоча група виявила низку порушень. Зокрема, це те, що, окрім Почаївської святині, на території також добудовано нові споруди.

“Це є порушення архітектурного ансамблю, порушення історичної пам’ятки. Це є всі підстави негайно розірвати цю угоду”, – наголосив Головко.

Він також додав, що виявлено факти і незаконного відібрання комунальної власності в громади до Московської Церкви та незаконного переведення земель.

Варто зазначити, що окрім УГКЦ та УПЦ МП, на Почаївську лавру також претендує Православна Церква України. Однак у Міністерстві культури та інформаційної політики ще не визначитися щодо того, як вирішити цю суперечку.

Також нещодавно голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко повідомив, що під час виїзного засідання робоча група зафіксувала низку порушень, що є підставами для припинення оренди Почаївської лаври.