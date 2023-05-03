В бюджет Золотопотіцької громади повернуть кошти, переплачені за газ

Господарський суд Закарпатської області задоволив позов Бучацької окружної прокуратури до господарського товариства про стягнення з нього понад 470 тис грн.

Підставою для пред’явлення позову стало неправомірне укладення додаткових угод до договору про закупівлю природного газу для бюджетних установ. Переплата за отриманий селищною радою газ склала понад 470 тис грн, чим селищному бюджету завдано збитків на вказану суму.

Прокурори довели в суді, що товариство неправомірно підвищило ціну на предмет договору в умовах фактичного зниження на ринку ціни на природний газ.