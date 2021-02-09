В Тернопільській ОДА назвали заборгованість бюджетних установ за теплову енергію

Відбулось засідання штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери та інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 року, запобігання аваріям та проведення оперативних відновлювальних робіт на цих об’єктах, забезпечення сталого проходження опалювального сезону за участі представників територіальних громад та структурних підрозділів облдержадміністрації.

«На засіданні ми розглянули питання про стан заборгованості бюджетних установ області за використану теплову енергію у територіальних громадах. Нагадаю, що станом на 1 лютого 2021 року загальна заборгованість бюджетних установ та організацій області за використану теплову енергію становить 35,5 млн гривень. Нам треба розв’язувати ці питання в найшвидші терміни»,- повідомив заступник голови Тернопільської ОДА Володимир Важинський.

Також обговорили ситуацію по заборгованості підприємств комунальної теплоенергетики області за послуги з розподілу природного газу перед операторами газорозподільних систем.

Нагадаємо, що станом на 1 лютого 2021 року заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики за послуги з розподілу природного газу перед операторами газорозподільних систем становить 18 млн гривень.