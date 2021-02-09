У ТНМУ відкрили тренінговий клас медичних товарів

На кафедрі управління та економіки фармації з технологією ліків Тернопільського національного медичного університету 9 лютого 2021 року відбулося відкриття навчально-тренінгового класу. Завдяки спільній співпраці з університетом було створено спеціалізований освітній простір, де студенти мають змогу не тільки отримати знання з предмету «Фармацевтичне та медичне товарознавство», але практично навчитися користуватися новими сучасними виробами медичного призначення. До облаштування класу долучилася Торгово-промислова компанія «Ергоком» та ТОВ «Норма».

У цій події взяли участь ректор ТНМУ, професор Михайло Корда, завідувач кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків, професор Тарас Грошовий, директор ТПК «ЕРГОКОМ» Віталій Алєксєєв та комерційний директор ТОВ «Норма» Ігор Кучер.

Доцент кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків Юлія Равлів розповіла, що цей клас допоможе вдосконалити практичні навички майбутніх фахівців фармацевтичної галузі. На рівні досконалого володіння теоретичними знаннями тепер на практиці студенти будуть навчатися користуватися сучасними виробами медичного призначення, зокрема тонометрами, інгаляторами, глюкометрами, іригаторами, пульсоксиметрами, бандажами. Оновлено повністю також запас шовних матеріалів та хірургічних голок. Випускники нашого фармацевтичного факультету повинні бути найкращими товарознавцями для найбільш ретельного забезпечення потреб споживачів.

Ректор ТНМУ, професор Михайло Корда вручив подяки керівникам підприємств за їхній внесок у створення навчально-тренінгового класу.

Зі свого боку Ігор Кучер запропонував у форматі онлайн-лекції поділитися своїм практичним досвідом щодо виробів медичного призначення зі студентами ТНМУ. Очільник вишу підтримав таку ініціативу і невдовзі в університеті буде організовано подібний захід.

Зазначимо, що Торгово-промислова компанія «Ергоком» займається реалізацією електронних і механічних тонометрів, стетоскопів, інгаляторів, термометрів, діагностичних приладів, інструментів, засобів для догляду за хворими і товарів для здоров’я, а ТОВ «Норма» розробляє, впроваджує та виробляє продукцію медичного призначення.

Прессекретар ТНМУ Яніна Чайківська. Світлина автора.