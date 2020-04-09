14:34 | 9.04.2020
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В Тернополі серйозні травми через ДТП отримав водій … дорожнього катка

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Дорожньо-транспортна пригода  сталась 8 квітня у м. Тернополі. Близько 16.00 годин водій дорожнього катка працював на вул. Чубинського та за невстановлених обставин, не впорався з керуванням та отримав важкі травми. 65-річного чоловіка госпіталізували в Тернопільську університетську лікарню, де медики встановили, що у потерпілого закрита черепно-мозкова травма, перелом основи черепа, закрита травма грудної клітки та переломи ребер.

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