Уряд не планує достроково послаблювати карантинні заходи, — МОЗ України

Ми не відступаємо від вибраної стратегії. Українці все ще повинні залишатись вдома. Для своєї безпеки та безпеки рідних, – повідомив сьогодні заступник Міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

12 березня був запроваджений карантин. Кожного дня ми спостерігаємо за динамікою поширення COVID-19 в Україні.



І зараз ми бачимо результат. В Україні не така стрімка динаміка, як у інших країн, які запровадили обмежувальні протиепідемічні заходи тільки після спалаху.



Але ми маємо пам’ятати, що спалах в Європі розпочався на місяць раніше. Відповідно ми не можемо дозволити собі розслабитися.



Також сьогодні Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що для країн Європи ще не на часі послаблювати обмежувальні заходи, введені для боротьби з COVID-19.



Дотримуйтеся карантинних заходів. Залишайтесь вдома.



І довіряйте тільки офіційній інформації Міністерства охорони здоров’я.



P. S. На графіку динаміка захворюваності на грип та грипоподібні захворювання.



Жовтий фон – період, коли будо оголошено загальнонаціональний карантин.



Як ви бачите, динаміка захворюваності (синя лінія, стовпчики – летальні випадки) різно впала.



Результати оцінюватиме пізніше, але вже зараз бачимо, що карантинними заходами ми реально впливаємо і на поширення коронавірусної хвороби.