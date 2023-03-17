В Україні можуть запровадити графіки стабілізаційних відключень у низці регіонів: хто в зоні ризику

В Україні 17 березня не запроваджено графіки стабілізаційних відключень. Однак у низці регіонів зберігаються мережеві обмеження, тому у разі зростання навантаження можливі відключення у Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Київській областях.

В “Укренерго” поясняють: в енергосистемі України електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання. Однак через значні пошкодження мереж, які завдали росіяни, зберігаються мережеві обмеження у Житомирській, Київській областях та у м. Києві. Наразі у цих регіонах застосовуються обмеження споживання.

Як зазначають на сайті “Одеських електромереж”, в Одесі відключення скасували, проте вони можливі в окремих районах за високих навантажень.Проблема полягає у пошкодженні мереж. Для їхнього відновлення знадобиться тривалий час.

Чинні обмеження в регіонах – мережеві й викликані виключно пошкодженнями енергетичної інфраструктури через масовані російські ракетні обстріли 9 березня, додали в компанії. При цьому тривають ремонтні роботи на всіх об’єктах “Укренерго”, пошкоджених російськими обстрілами. “Наші фахівці роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання, однак відновлювальні роботи потребують часу”, – зазначається в дописі.

Як нагадали в компанії, внаслідок російських атак на підстанції “Укренерго” прилетіло понад 200 ракет та дронів, завдавши важких пошкоджень обладнанню. Активне відновлення української енергосистеми від наслідків російського обстрілу відбуватиметься із червня – очікується, що тоді почнуть надходити найпотрібніші елементи обладнання. Причому це оптимістичний прогноз.

Водночас, попри профіцит потужності в системі 1,5-2 ГВт, ризик аварійних відключень зберігатиметься, адже, окрім іншого, лінії “відремонтовані на коліні”.