В усіх селах та містах Тернопільщини проведуть дезінфекцію

Тернопільська область отримала 24 тонни гіпохлорит натрію – це висококонцентрований розчин для дезінфекції. Вантаж надійшов на виконання системного плану боротьби з COVID-19 у рамках домовленостей між владою та бізнесом. Про це повідомляють у тернопільській ОДА.

Найближчим часом проведуть дезінфекцію вулиць та громадських місць.

За словами голови Тернопільської облдержадміністрації Володимира Труша, важливо локалізувати місця, де виявлені спалахи хвороби, а також враховуючи попередню міграцію населення, якнайшвидше провести дезінфекцію на всій території області. Це стосується не лише районних центрів, а й усіх населених пунктів краю.

Розчин розподілять пропорційно між Тернополем та районами (кожен район отримає по 1 куб. м.). Отриманої кількості розчину достатньо, щоб провести дезінфекцію в усіх населених пунктах області.