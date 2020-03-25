У Тернополі захисні маски одягнули навіть пам’ятники (Фотофакт)

У центрі Тернополя скульптура жінки, яка є частиною пам’ятника «Випадкова зустріч», в знак солідарності із тернополянами, які живуть в умовах карантину, тепер у захисній медичній масці.

Хто саме подарував маску металевій жінці — невідомо. Ймовірно це ініціатива небайдужих тернополян.

Це приклад для наслідування, тим паче в такій складній ситуації, в якій зараз опинився Тернопіль через коронавірус. Металева жінка просить всіх жителів міста берегти себе і носити захисні медичні маски.

Фото Олега Базара, яке він виклав мережі Instagram.