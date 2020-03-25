13-річний художник з Тернопільщини переміг на Всесвітньому конкурсі малюнків

Юний український художник із Тернопільщини здобув золоту медаль престижного міжнародного конкурсу дитячого малюнку Ie-no-hikari в Японії. Про здобуток 13-річного митця розповіла його наставниця із Заводської школи естетичного виховання, викладачка-мисткиня Тетяна Витягловська.

Конкурс влаштовують вже 27 років. Цьогоріч надіслали 18 тисяч 593 малюнки з 73 країн, зокрема 406 – з України.

“Приємною стала звістка, що золоту медаль цього престижного конкурсу здобув малюнок “Вітаю вас, ластів’ята!” Олександра Жолондека”, – написала мисткиня.

За її словами, конкурс спрямований на пізнання побуту, культурних традицій людей різних куточків нашої планети шляхом розвитку дитячої творчості.

«Український інтерес»