14:31 | 20.09.2019
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Вандали поглумилися над літнім будиночком в парку Скалата

Irena 13 Views Прокоментуй!

Світлина від Viktor Feskiv.

Нічні гості розвалили будиночок на частини. Раніше від нього відламували планки, дошки, напевно, для вогню, а тепер знищили повністю. З усього випливає, що громада нічого не може вдіяти з такими проявами “культури” поведінки деяких людей.

Зламано, пошкоджено, вкрадено: металеві плоти навколо “ТЕКО”, зруйновано систему освітлення в парку та сквері, викрадено пристрої з кольоровими металами з електрощитових ,зруйновано два фонтани (один зруйнований вибухом), викрадені ринви з “ТЕКО”, колишнього кінотеатру, розкрадається цегла з розваленої синагоги, сміттям завалені всі околиці міста, в р. Гнилку люди зливають фекалії та помиї…

Що далі?.. Будемо свідками подальшого руйнування будівель в громадських місцях ..?

Не шануємо те, що маємо!

Viktor Feskiv 

Джерело: соцмережі

Світлина від Viktor Feskiv.
Світлина від Viktor Feskiv.
Світлина від Viktor Feskiv.
 

 

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