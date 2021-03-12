Юний син голови Тернопільської облради емоційно зачитав «Заповіт» Кобзаря

У Тернополі відзначили 207 річницю з дня народження геніального українського поета, прозаїка, драматурга, громадського діяча, художника Тараса Григоровича Шевченка.

Під час урочистостей біля пам’ятника Кобзарю голова обласної ради Михайло Головко наголосив на тому, що своїм дітям змалку прививає любов та повагу до Шевченка й закликає до цього інших.

Юний син Михайла Головка – Лук’ян емоційно продекламував «Заповіт».

– Тарас Шевченко був посланий нам в час національного гніту та печалі. Тоді, коли українці не мали жодних надій і сподівань, небо нам дало Пророка. Читаючи рядки, написані Кобзарем, обпікаються вуста, настільки пекучі вони… Ці слова зачіпають оголені нерви й душу кожного українця, вони пробуджували не одне покоління. Для мене дуже важливо, щоб наші діти знали Шевченка, вивчали його та переймали любов до України. Своїх дітей я ще змалку вчу рядків Кобзаря. Для мене це принципова позиція, – наголосив Михайло Головко.