Вбивство випускниці у Вишнівці: свідків примусово доставлять у суд

У Чорткові суд присяжних продовжує розгляд справи щодо вбивства випускниці у Вишнівці

12 листопада 2019 року в Чортківському районному суді Тернопільської області суд присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних продовжив розгляд кримінального провадження щодо обвинувачення Василя Г. у особливо тяжких злочинах: зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом та насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, що спричинило особливо тяжкі наслідки.

Санкція п.10 ч.2 ст.115 КК України передбачає покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі; ч. 3 ст. 153 КК України — від 8 до 12 років позбавлення волі.

Продовжуючи судове слідство, суд присяжних допитав свідків; один із них, зокрема, давав свідчення дистанційно у режимі відеоконференції зі Збаразьким районним судом.

Також судом вживаються заходи для належного розгляду кримінального провадження в якомога коротші строки, винесено ухвалу про примусовий привід в судове засідання свідків, які не з’явилися до суду без поважних причин; з метою недопущення зривів, наступні судові засідання призначаються на час, попередньо узгоджений зі стороною захисту та іншими учасниками справи.

Таким чином, найближчим часом заплановані наступні засідання у даній справі, в ході яких буде продовжено судове слідство.

Відповідно до ст. 27 КПК України справа слухається у закритому режимі, тобто в присутності лише учасників кримінального провадження, оскільки обвинуваченим є неповнолітній і обвинувачення стосується злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

Варто нагадати, що 26 червня 2017 року, вночі, у містечку Вишнівець Збаразького району було жорстоко вбито 17-річну випускницю місцевої школи Іринку М. Незабаром за підозрою у скоєному правоохоронці затримали 16-річного студента Василя Г., – повідомляє прес-служба Тернопільського апеляційного суду.