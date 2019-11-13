На Тернопільщині пропав 15-річний Олег Бриняк

Працівники Тернопільського відділення поліції розшукуюь Бриняка Олега Андрійовича, 2004 року народження, мешканця села Біла.

Хлопець 13 листопада близько 7 години вийшов з дому, востаннє був помічений на пероні залізничної станції у селі, по теперішній час на зв’язок з рідними не виходить.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 15-16 років, зріст 170 см., середньої тіло будови, обличчя овальне, очі карі, волосся темного кольору, стрижка низ короткий, верх довший.

ОДЯГНЕНИЙ: куртка синього кольору, штани та кросівки темного кольору, мав із собою рюкзак камуфляжного кольору.

Якщо ви бачили дану особу або ж знаєте його місце перебування телефонуйте (0352) 27-15-19 або на лінію 102 .