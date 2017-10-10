Вчителька з Тернопільщини отримала визнання міжнародної корпорації Microsoft

У час, коли новітні технології полонили світ і без їх успішного освоєння неможливо досягти хороших результатів у жодній з галузей, саме на шкільних педагогів лягає колосальна відповідальність за майбутнє наших з вами дітей. Адже, якщо учитель володіє необхідним багажем знань і постійно удосконалює їх, а також має бажання передавати ці знання своїм учням, тоді в сучасній освіті не все так погано.

Значну допомогу у цьому напрямку надають великі ІТ-компанії та навіть світові корпорації, які сприяють розвитку освіти в Україні, навчаючи та косультуючи тих, хто сіє розумне, добре, вічне.

Програма “Вчитель-експерт” впроваджується в Україні корпорацією Microsoft протягом 5 останніх років. За цей час вчителями-експертами стали 148 вчителів з різних куточків нашої країни, які активно впроваджують у своїй діяльності новітні технології.

Цього року дружня родина вчителів-експертів Microsoft поповнилась новими педагогами з України, серед яких і учитель з Борщева – Ольга Саламаха, пише сайт міста.

Ми поцікавились, як учителю зі звичайної школи вдалося досягти такого результату.

“Все дуже просто – це бажання вчитись протягом усього життя, щоб було з чим йти до дітей, мотивувати їх до навчання, творчості. А ще потреба спілкування з інноваційними колегами всієї України та світу, з метою створення освітнього середовища, де б кожній дитині було комфортно.

Сучасними технологіями та освітніми методиками я цікавилась давно, пробувала себе у різних напрямках, знайшла багато друзів, з якими цікаво та корисно спілкуватись та займатись саморозвитком. Здобутків було багато, особливо запам’яталась перемога у конкурсі “Вчитель-новатор” від Microsoft у 2011 році. А нещодавно колеги запропонували спробувати свої сили у конкурсі міжнародного рівня. І ось кілька тижнів тому я дізналась, що отримала статус вчителя-експерта Microsoft. Для мене це був дуже приємний сюрприз і подарунок, особливо у переддень 1 вересня. А уявіть, як мені було приємно, коли, отримавши Сертифікат інноваційного вчителя-експерта визнаного на міжнародному рівні “Innovative Educator Expert», також була запрошена на урочисту церемонію нагородження переможців GLOBAL TEASHER PRISE UKRAINE-2017 до Києва. Після усього цього працювати хочеться ще більше. Ти розумієш, що твоя робота приносить плоди і користь, що тебе цінують.”, – розповіла Ольга Миколаївна.