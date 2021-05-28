«Велика реставрація»: на Тернопільщині відновлять два історичних об’єкти

У рамках програми «Велика реставрація» цьогоріч проведуть відновлювальні роботи на 22 об’єктах культурної та історичної спадщини. Два з них знаходяться на Тернопільщині. Це Збаразький та Чортківський замки.

«У Збаразькому замку проведуть капітальний ремонт та реставрацію перехідного мосту та ескарпових стін до замку. Інший об’єкт – Чортківський замок. Тут ліквідують аварійний стан даху пам’ятки архітектури національного значення XVII ст. Переконаний, що це дозволить нам привернути увагу більшої кількості туристів, що сприятиме економічному піднесенню регіону, та вдихнути нове життя у нашу культурну спадщину», – зазначає голова ОДА Володимир Труш.

Додамо, що у Збаражі відбувся круглий стіл на тему «Мандруй Україною. Тернопілля». На захід приїхали туроператори з різних куточків України. Впродовж кількох днів туроператори мандруватимуть Тернопільщиною, аби пізнати її туристичні родзинки, познайомитися з привабливими локаціями та крафтовою продукцією.