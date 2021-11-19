Поліцейські Тернопільщини поділилися найціннішим

Впродовж тижня працівники поліції зі всієї України здаватимуть кров для усіх, хто її потребує. Усе це відбувається у ході акції “Здай кров – врятуй життя”, яку проводять у рамках десятиліття дій по забезпеченню безпеки дорожнього руху. Мета заходу – привернути увагу суспільства до проблем травматизму та смертності на українських дорогах.

Більше тридцяти працівників поліції Тернопільської області долучилися до благодійної справи.

“Сьогодні на 10 годину ми прийняли близько 20 поліцейських-учасників цієї акції. Приємно, що поліція завжди приходить на допомогу і розуміє важливість кожної дози крові, яку потрібно для порятунку життя людини”, – розповідає завідувач відділу заготівлі крові і компонентів КНП «Тернопільський обласний центр служби крові» Віра Монастирська.

Усю кров, яку здають в рамках акції поліцейські, обстежать та передадуть в медичні заклади людям, які її потребують. Резус та група не мають значення, але медик каже, що донорів з від’ємною групою постійно не вистачає.

Тридцять один раз був донором старший інспектор відділу інспекції з особового складу управління кадрового забезпечення ГУНП в Тернопільській області Микола Ковальчук. Почав здавати кров ще у 2008 році. Сьогодні він допомагає як дітям, так і дорослим – усім, хто потребує цього життєво необхідного компоненту.

“Зазвичай здаю 2-3 рази на рік. Якщо є необхідність і треба допомогти, то можу здавати й більше. Перший раз здавав через необхідність, а після цього зрозумів, що я можу хоча б чимось комусь допомогти. Тому почав здавати й далі. Окрім того, що ти допомагаєш людям, це й корисно для здоров’я”.

Здавати можна не лише кров, але й тромбоконцентрати. Даний компонент дуже потребують дітки в гематологічних відділеннях та дорослі з онкохворобами.

За словами Віри Монастирської, донором для тромбоконцентрату можуть бути всі, але має бути здорова людина з хорошими венами. У таких донорів перевіряють кров на достатню кількість тромбоцитів і до здачі ми допускаємо людину лише після повного обстеження. Процедура триває до години часу.

Щороку добровільна пожертва крові від донорів рятує мільйони життів у всьому світі. За статистикою, донорську кров сьогодні потребує кожен четвертий українець, а одна здача крові допомагає врятувати три людських життя.