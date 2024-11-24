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Від грибів померла вже третя дитина на Тернопільщині

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На Чортківщині у результаті отруєння грибами зареєстрували вже чотири смерті. Померла ще одна дитина  –  Марія Микульська, яка народилася 23 серпня 2011 року.  Про це повідомляє Копичинецька міська рада.

  • У зв’язку з надзвичайною ситуацією, спричиненою отруєнням дикорослими грибами, незважаючи на всі зусилля лікарів, її серце перестало битися під час перебування в лікарні. Вона була доброзичливою та щирою дівчинкою, добре навчалася в школі.Вічна пам’ять ангелу, Марійка назавжди залишиться в наших серцях, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 жовтня до медзакладу потрапила уся родина з міста Копичинці. Серед потерпілих було восьмеро дітей віком від трьох до тринадцяти років, семеро з яких рідні брати та сестри, а також співмешканець матері.

За попередньою інформацією, багатодітна родина отруїлася грибами. У ході перевірки стало відомо, що чоловік ще в неділю, 27 жовтня, назбирав грибів та приготував з них страви. Їла уся сім’я, крім мами. Того ж вечора у дітей погіршилося самопочуття, але жінка до лікарні звернулася лише 30 жовтня близько 15:00. 

Найважчих дітей доправили до медзакладу Львова, де найменшу дівчинку 2021 року народження прооперували.  Улікарні в результаті харчового отруєння грибами ще 1 листопада помер чоловік 1965 року народження, а наступного дня – малолітня донька його співмешканки. Згодом померла 13 річна донька чоловіка.

За даним фактом відкрите провадження відповідно до статті 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) та статті 115 з поміткою “нещасний випадок” Кримінального кодексу України. Триває слідство. 

 

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