Знову чорна звістка на Тернопільщині – загинув Віталій Бабій
Знову чорна звістка для Тернопільської громади, повідомляє міська рада. Загинув наш земляк Віталій Бабій. Він мужньо боронив Україну до останнього подиху, віддаючи все заради свободи. Його душа увійшла у вічність 18 листопада внаслідок поранень в ході виконання бойового задання у Запорізькій області.
Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким Віталія. Нехай Господь дає сили пережити це горе.
А душа нашого Героя спочиває з миром.
Вічна та світла пам’ять Захиснику України!