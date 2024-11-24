15:38 | 25.11.2024
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Знову чорна звістка на Тернопільщині – загинув Віталій Бабій

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Знову чорна звістка для Тернопільської громади, повідомляє міська рада. Загинув наш земляк Віталій Бабій. Він мужньо боронив Україну до останнього подиху, віддаючи все заради свободи. Його душа увійшла у вічність 18 листопада внаслідок поранень в ході виконання бойового задання у Запорізькій області.

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким Віталія. Нехай Господь дає сили пережити це горе.

А душа нашого Героя спочиває з миром.

Вічна та світла пам’ять Захиснику України!

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