11:00 | 13.06.2022
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Від російських ракет постраждали школи та дитсадок у Чорткові

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Обстріл будинків та об’єктів цивільної інфраструктури – основна тактика війни кривавих рашистських окупантів. У суботу, 11 червня, чотирма ракетами «Калібр» обстріляли Чортків. На щастя, минулося без жертв. Проте постраждало чимало багатоквартирних будинків, приватних домоволодінь, магазинів та інших об’єктів інфраструктури.

Серед них і заклади освіти Чорткова, котрі розташовані в районі вибухів. Про це повідомляють у міській раді. Зокрема, це одна із шкіл міста, дошкільний навчальний заклад та один із корпусів спортивної школи. Отож, у закладах освіти вибухова хвиля пошкодила:
🔸 24 віконні конструкції;
🔸 12 склопакетів;
🔸 5 дверних конструкцій;
🔸 покриття стелі у корпусі спортивної школи, спортзалі та актовій залі загальноосвітньої школи;
🔸 перегородки між кімнатами у дошкільному навчальному закладі;
🔸 підвіконня.

За словами начальниці управління освіти, молоді та спорту Людмили Поліщук всі пошкодження будуть усунені в найкоротші терміни.

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