Від російських ракет постраждали школи та дитсадок у Чорткові

Обстріл будинків та об’єктів цивільної інфраструктури – основна тактика війни кривавих рашистських окупантів. У суботу, 11 червня, чотирма ракетами «Калібр» обстріляли Чортків. На щастя, минулося без жертв. Проте постраждало чимало багатоквартирних будинків, приватних домоволодінь, магазинів та інших об’єктів інфраструктури.

Серед них і заклади освіти Чорткова, котрі розташовані в районі вибухів. Про це повідомляють у міській раді. Зокрема, це одна із шкіл міста, дошкільний навчальний заклад та один із корпусів спортивної школи. Отож, у закладах освіти вибухова хвиля пошкодила:

24 віконні конструкції;

12 склопакетів;

5 дверних конструкцій;

покриття стелі у корпусі спортивної школи, спортзалі та актовій залі загальноосвітньої школи;

перегородки між кімнатами у дошкільному навчальному закладі;

підвіконня.

За словами начальниці управління освіти, молоді та спорту Людмили Поліщук всі пошкодження будуть усунені в найкоротші терміни.