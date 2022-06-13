На Тернопільщині другу добу шукають потопельника

Трагічний випадок стався 12 червня в с. Соснівка Шумської територіальної громади. Орієнтовно о 21.00 годин, під час купання в місцевому ставку, втопився 28-річний житель сусіднього села Новостав.

Зі слів очевидців події, чоловік плавав у ставку на відстані 40 метрів від берега та в якийсь момент зник під водою.

До пошуків потерпілого було залучено місцевих рятувальників, які працювали до настання темряви. Сьогодні, 13 червня, пошуково-водолазні роботи продовжились.





