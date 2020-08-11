Від ускладнень COVID-19 померла жінка з Тернопільської області

Від ускладнень COVID-19 від початку епідемії вже померло 44 особи з Тернопільської області. Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”. 11 серпня зафіксована смерть 72-річної мешканки с.Бедриківці Заліщицького району.

Станом на 11 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 3374 випадках діагноз лабораторно підтверджений (3089 випадків – дорослі, 285 випадків – діти), з них 44 летальних. Видужало 2177 осіб.