09:45 | 11.08.2020
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Від ускладнень COVID-19 померла жінка з Тернопільської області

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свічка,

Від ускладнень COVID-19 від початку епідемії вже померло 44 особи з Тернопільської області. Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.  11 серпня зафіксована смерть 72-річної мешканки  с.Бедриківці Заліщицького району.

Станом на 11 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 3374 випадках діагноз лабораторно підтверджений (3089 випадків – дорослі, 285 випадків – діти), з них 44 летальних. Видужало 2177 осіб.

 

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