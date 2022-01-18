Відреставрували старовинні ікони, що були віднайдені на Тернопільщині

Близько 2 років тривала реставрація віднайдених у с. Мар’янівка (Тернопільський район) п’яти старовинних ікон. 12 січня останні дві були повернуті парафії УГКЦ Різдва Пресвятої Богородиці після реставрації, котра проходила у Львові під проводом досвідчених майстрів Роксолани Мокрій та Юрія Буньо. Завдяки місцевим жертводавцям, старанням громади села на чолі з отцем Іваном Зозулею цінні святі реліквії вдалося зберегти для наступних поколінь. Про це повідомляє пресслужба архиєпархії.

Як повідомляє о. Іван Зозуля, «в наступному році наша церковця відзначатиме своє 130-тиліття. Саме ця подія стане особливою нагодою подякувати Богу за духовні дари для парафії, за знахідку, кожен зможе ще раз оглянути відреставровані ікони та молитися перед ними».

Пригадуємо, що 28 лютого 2020 року, настоятель храму о. Іван Зозуля, спільно зі старшим братом Петром Костиком та майстрами, які здійснювали підготовчі роботи перекриття храму, віднайшли старовинні ікони, вік яких становить 126 років. Тоді о. Іван відзначив: «Радісна знахідка відкриває нам автентичну духовну спадщину нашої парафії. Що більше: ми отримали підтвердження, що головними фундаторами храму була сім’я Романа та Ксенії Малевичів. Це безумовно нові цінні знахідки для історії сакрального мистецтва УГКЦ та парафії у с. Мар’янівка».

Священик також повідомив, що реставрація відбулася за участю комісії у справах сакрального мистецтва Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ.