На Тернопільщині перевіряють заклади освіти

Відповідно до Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної служби України з питань праці на 2022 рік посадові особи Управління Держпраці планово перевіряють стан додержання вимог законодавчих та нормативно-правових актів у сферах промислової безпеки та охорони праці у Кривченській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, що на Чортківщині.

Загалом, упродовж січня поточного року перевірками буде охоплено близько 15 закладів освіти Тернопільщини.

Окрім здійснення заходів державного нагляду (контролю), фахівці Управління Держпраці також проводять превентивну роботу з освітянами з метою попередження виробничого травматизму у галузі освіти.