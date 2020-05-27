Віктор Овчарук: “Співпраця ОТГ та кооперативів може стати взаємовигідним механізмом розвитку та гарантією фінансової стабільності останніх”

На цьому голова обласної ради наголосив під час зустрічі з представниками кооперативного об’єднання «Файні Ґазди» та керівником департаменту агропромислового розвитку Тернопільської ОДА Володимиром Стахівим.

«Два роки тому Україна фактично розпочала процес відродження кооперативного руху як перспективу створення нових робочих місць: держава пропонувала суттєву підтримку у створенні обслуговуючих кооперативів. Особливо широкі можливості надавались учасникам АТО. В області було створено 108 таких об’єднань, 96 з яких досі успішно функціонують.

Сьогодні, в умовах економічної нестабільності, нещодавно створені кооперативи знаходяться у пошуках нових джерел фінансування. Альтернативним механізмом стабільного заробітку бачимо співпрацю обслуговуючих кооперативів з ОТГ, в яких вони знаходяться. Такий союз можливий у сфері забезпечення продуктами місцевих шкіл та садочків. При цьому, громади зможуть отримувати продукти за меншу ціну, мінімізуючи витрати на доставку, а кооперативи матимуть стабільний круглорічний ринок збуту своїх товарів», – зазначив голова обласної ради.

Також Віктор Овчарук пообіцяв сприяти проханню кооперативного об’єднання про продовження дії обласної програми підтримки кооперативів.

Нагадаємо, що 17 вересня 2019 року рішенням сесії було внесено зміни та підтримано програму розвитку агропромислового комплексу Тернопільської області на 2016-2020 роки. Одним із завдань програми на 2020 рік передбачено фінансову підтримку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у сільській місцевості в сумі 4,5 млн грн...