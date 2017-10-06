Вінницький далекобійник перевірив на міцність тернопільську бетонну огорожу

5 жовтня близько 18.00 годин на автодорозі у с. Підгороднє Тернопільського району водій вантажного автомобіля «DAF» житель м. Вінниця, не впорався з керуванням та в’їхав у бетонну огорожу.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 32-річний водій з діагнозом «Політравма, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закритий перелом верхньої третини лівого стегна, перелом кісток тазу» шпиталізований до приймального відділення Першої міської лікарні м. Тернополя.