МРТ за 34 мільйони гривень: лікарні у Теребовлі передали генератор

У Теребовлянській міській лікарні забезпечили резервне живлення для нового магнітно-резонансного томографа Siemens Magnetom Altea. Медичному закладу передали дизельний генератор вартістю понад 805 тисяч гривень, який гарантуватиме безперебійну роботу обладнання навіть під час відключень електроенергії.

Сучасний МРТ вартістю 34 мільйони гривень був придбаний за кошти державного бюджету. Теребовлянська міська рада, своєю чергою, підготувала приміщення та необхідну інженерну інфраструктуру для його встановлення.

У міськраді зазначають, що поява томографа стала важливим кроком для розвитку медицини громади. Відтепер жителям Теребовлянщини не доведеться їхати до інших міст для проходження магнітно-резонансної діагностики.

Для забезпечення стабільної роботи високотехнологічного обладнання лікарні передали дизельний генератор COELMO TF 135M (GSE 221820) вартістю 805 тис. 513 грн.

«Сучасне медичне обладнання повинно працювати безперервно, адже від цього залежить здоров’я, а нерідко й життя людей. Саме тому міська рада передала лікарні потужний генератор, який гарантуватиме стабільну роботу томографа навіть у разі відключень електроенергії», – зазначив міський голова Теребовлі Олег Продан.

У громаді переконані, що встановлення нового МРТ та забезпечення його безперебійної роботи дозволить покращити якість медичних послуг і зробити сучасну діагностику доступнішою для жителів Теребовлянщини.