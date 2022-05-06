Віталій Мамунько з Чортківщини загинув під час мінометного обстрілу на Сході України

Скала-Подільську громаду сколихнула трагічна звістка. В бою за Батьківщину загинув солдат Віталій Мамунько. Сумну новину повідомив начальник другого відділу Чортківського РТЦК та СП підполковник Богдан Вербіцький.

48-річний Віталій Миколайович родом з села Іванків Скала-Подільської територіальної громади. Вірний присязі захисник загинув під час мінометного обстрілу на Сході України.

Другий відділ Чортківського РТЦК та СП висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам військовослужбовця, глибоко сумуємо разом з родиною. ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ ТА СЛАВА МУЖНЬОМУ ЗАХИСНИКУ! ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!!!!! – йдеться у повідомленні.