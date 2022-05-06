Віталій Мамунько з Чортківщини загинув під час мінометного обстрілу на Сході України
Скала-Подільську громаду сколихнула трагічна звістка. В бою за Батьківщину загинув солдат Віталій Мамунько. Сумну новину повідомив начальник другого відділу Чортківського РТЦК та СП підполковник Богдан Вербіцький.
48-річний Віталій Миколайович родом з села Іванків Скала-Подільської територіальної громади. Вірний присязі захисник загинув під час мінометного обстрілу на Сході України.
- Другий відділ Чортківського РТЦК та СП висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам військовослужбовця, глибоко сумуємо разом з родиною. ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ ТА СЛАВА МУЖНЬОМУ ЗАХИСНИКУ! ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!!!!! – йдеться у повідомленні.