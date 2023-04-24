«путін наш правитель, а ракети запускає Бог»: віряни МП патріархату в Почаєв

Здавалось би, ця війна давно мала розставити пріоритети та усі крапки над «і» в головах адекватних людей. Та щоб переконатися у протилежному далеко їхати не потрібно – раптом у Кременецький район, у Почаївську лавру. Люди там, схоже, живуть у іншій реальності…

«Почаївська лавра є джерелом “русского міра” на території монастиря в Україні».

Це цитата з пояснювальної записки до проєкту постанови Верховної Ради, яким вимагають в уряду розірвати договір оренди комплексів споруд Почаївської Успенської лаври на Тернопільщині з Українською православною церквою московського патріархату.

Журналістка hromadskeп Мар‘яна П’єцух завітала до Почаївської лаври, щоб почути думки парафіян щодо можливого розірвання договору оренди, але почула набагато більше.

Так, виявляється, більшість прихожан тут вважає путіна – своїм правителем, за якого неодмінно потрібно молитися.

“Це наш правитель. А як же? Святійший патріарх і Путін, а на Київській Русі – Зєлєнковський. А Михаїл Архангел сказав: підкоряйтеся владі. Якщо не будуть підкорятися владі… Янукович був – “ми не хочемо його”, діти такі маленькі на Майдані йдуть. Не хочу навіть говорити. Ти ж дитина, а ти проти влади ідеш”, – заявили дві жінки на території Лаври.

Вони також додали, що росія не бомбардує українців та не вбиває людей, це робить Бог.

«Це Бог. Він знаєш які стріли може посилати за беззаконня? Янголи як пошлють стріли такі, що увесь світ може злетіти. За беззаконня, за непідкорення, за непідкорення владі. Хто що хоче, те й робить. Маленькі протестують проти Януковича», – кажуть вірянки УПЦ МП.

Також у Тернополі журналісти зустрілися з митрополитом Тернопільським і Кременецьким Нестором (Писиком), якого синод Православної церкви України затвердив священноархімандритом релігійної організації «Почаївська Свято-Успенська Лавра Тернопільської єпархії ПЦУ».

Як відомо, наприкінці березня ПЦУ почала процес реєстрації на території комплексу свого монастиря. Митрополита Нестора запитали, наскільки реально через постанову парламенту виселити з Лаври УПЦ МП і чи сам він планує найближчим часом поїхати до Почаєва.

Як це було – далі у сюжеті, кожна хвилина якого варта особливої уваги, адже такого по телебаченні не покажуть:

Нагадаємо, раніше Міністерство культури та інформаційної політики створило комісію, яка здійснить ревізію використання об’єктів Почаївської лаври представниками Української православної церкви московського патріархату.

28 березня Синод Православної Церкви України прийняв рішення утворити релігійну організацію у Почаївській лаврі, яка перебуває в оренді в УПЦ Московського патріархату.

Це перший юридчний крок ПЦУ у Почаївський святині.

Зазначимо, Почаївську лавру передали в оренду УПЦ МП у 2003 році, цей договір діє до 2052 року.

До комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд, 6 із них перебувають на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

У лютому 2023 року голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко повідомив про перше засідання робочої групи, яка вивчає правомірність використання комплексу Почаївської Свято-Успенської лаври УПЦ МП.

Окрім цього, в листопаді 2022 року СБУ знайшла в Почаївській лаврі пропагандистські матеріали, що заперечують існування України.