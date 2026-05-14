У Києві та 11 областях знеструмлення після масштабної атаки РФ по Україні

У Міністерстві енергетики України повідомили, що протягом доби ворог здійснив одну з наймасштабніших комбінованих атак по території держави. Внаслідок обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у кількох областях тимчасово залишилася без електропостачання.

Знеструмлення зафіксували у Києві, а також у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Хмельницькій областях.

У Міненерго зазначили, що енергетики працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше повернути світло всім споживачам. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Крім того, через негоду без електропостачання залишаються понад 50 населених пунктів у Дніпропетровській та Полтавській областях.

Станом на 14 травня застосування графіків обмеження електроенергії не прогнозується. Водночас українців закликають переносити активне споживання електроенергії на денний час — з 11:00 до 15:00, а у вечірній період з 18:00 до 22:00 за можливості ощадливо користуватися електроприладами, щоб зменшити навантаження на енергосистему.