Водій Mercedes-Benz в’їхав в опору на Тернопільщині: троє постраждалих, серед них двоє неповнолітніх

У селі Великий Ходачків Тернопільського району сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої троє людей отримали різного ступеня травм. Інцидент трапився, коли водій автомобіля Mercedes-Benz не впорався з керуванням і врізався в опору вуличного освітлення.

Серед постраждалих – троє пасажирів мікроавтобуса, два з яких є неповнолітніми. Всі вони отримали травми, але їхній стан наразі не загрожує життю. Водій транспортного засобу не постраждав, але від нього було взято забір крові на вміст алкоголю.

Правоохоронці вже помістили автомобіль на арешт майданчик. Подія перебуває під розслідуванням.