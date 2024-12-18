Вогнеборці протягом минулої доби ліквідували 4 пожежі на Тернопільщині

У с. Торське Заліщицької ТГ Чортківського району горіла суха трава на відкритій території на площі орієнтовно 0,01 га;

– у с. Великі Гаї Великогаївської ТГ Тернопільського району виникла пожежа в моторному відсіку легкового автомобіля на площі 1 м²;

– у м. Тернопіль на вул. Текстильна горіло сміття в сміттєвому контейнері;

– у с. Біла Чортківської МТГ Чортківського району горів житловий будинок.

Під час гасіння врятовано автомобіль та дві будівлі.

Причини виникнення пожеж і матеріальні збитки встановлюються.