18:17 | 18.12.2024
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Вогнеборці протягом минулої доби ліквідували 4 пожежі на Тернопільщині

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У с. Торське Заліщицької ТГ Чортківського району горіла суха трава на відкритій території на площі орієнтовно 0,01 га;

– у с. Великі Гаї Великогаївської ТГ Тернопільського району виникла пожежа в моторному відсіку легкового автомобіля на площі 1 м²;
– у м. Тернопіль на вул. Текстильна горіло сміття в сміттєвому контейнері;
– у с. Біла Чортківської МТГ Чортківського району горів житловий будинок.

Під час гасіння врятовано автомобіль та дві будівлі.
Причини виникнення пожеж і матеріальні збитки встановлюються.

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