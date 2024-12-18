Хвилина мовчання на честь Романа ОСТАПІВА

46-річний воїн Роман ОСТАПІВ, водій інженерно-технічної роти 24-ї механізованої бригади, загинув 9 січня 2023 року від поранень, отриманих під час ракетного удару по Краматорську.

До війни він був депутатом Великогаївської сільської ради, завжди переймався проблемами людей. Працював заступником директора агрофірми, любив землю і щодня милувався краєвидами рідного поля.

Коли почалася війна, гуркіт сільськогосподарської техніки змінився на гуркіт ворожих танків, і Роман вирушив на Схід захищати Україну.

За свій подвиг Роман ОСТАПІВ посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя” та “Почесний громадянин Тернопільської області”.

У скорботі залишилися мати Любов Володимирівна, дружина Наталія, син Владислав та донька Анна.