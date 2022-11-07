На Тернопільщині знаходять снаряди часів Другої світової війни

Минулих вихідних піротехніками Тернопільщини виявлено шість артснарядів та одну мінометну міну часів Другої світової війни

5 листопада о 10:45 у полі поблизу с. Кудинівці Зборівської територіальної громади Тернопільського району під час проведення земляних робіт виявлено фугасну авіаційну бомбу ФАБ-100 мм часів Другої світової війни;

– о 11:00 фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління вилучено та знищено в безпечному місці артилерійський снаряд АС-122 мм часів Другої світової війни, виявлений у полі на околиці с. Панталиха Золотниківської територіальної громади Тернопільського району.

6 листопада о 14:20 у полі поблизу с. Гаї Шевченківські Байковецької територіальної громади Тернопільського району виявлено сім застарілих боєприпасів часів Другої світової війни, а саме: артилерійські снаряди, калібром 122 мм (1 од.), 76 мм (5 од.) та одну мінометну міну ММ-82 мм.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області застерігає: Громадяни, пам’ятайте, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси, або є підозрілим – не торкайтеся його! Про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам, зателефонувавши за номером телефону «101». Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків!