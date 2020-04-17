Всі, без винятку, церковні конфесії Козівського району транслюватимуть богослужіння через інтернет і телебачення

Про це йдеться у вчорашньому зверненні Козівського районного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 до священнослужителів всіх церков селища Козови, Козівського району та парафіян.

Всечесні отці! Шановна громадо!

В переддень великого християнського свята Воскресіння Господнього звертаємося до Вас з наполегливим проханням, з метою запобігання поширенню коронавірусу долучитися усім до онлайн участі в пасхальних богослужіннях. Всі без винятку церковні конфесії будуть транслювати свої богослужіння через інтернет та провідних українських каналах. Таким чином віруючі зможуть отримати благословення пасхальних страв, залишаючись у своїх домівках згідно умов карантину.

Просимо поставитися з розумінням до цієї надзвичайної складної ситуації щоб не наражати на небезпеку себе, своїх рідних і близьких. Від кожного з нас тепер залежить подальше поширення цієї страшної хвороби. Тільки через обмеження спілкування великоднього святкування ми зможемо поставити надійний заслін коронавірусу. Найбільша цінність людини це життя, саме зараз залежить від нас не тільки наше життя, але і життя наших ближніх. Закликаємо не виходити з дому без крайньої необхідності і утримуватись від поїздок під час свят.

Просимо жителів району утриматися від багатолюдних зібрань під час святкування Христового Воскресіння.

Нехай Воскреслий Христос скріпить всіх нас у цей час випробовування.

Христос Воскрес!

Козівський районний штаб

Скобляк І.Р., Маркевич Б.Г., Репела П.Й., Грамяк Н.М., Гетьман А.М, Адамів Я.Б., Бобко Й.Й., Пончко З.М., Третяк В.С., Швайка М.М.