Помер вчитель Тернопільської школи №13 Степан Матіяш

Передчасно, на 60 році життя, пішов із життя вчитель фізичної культури Тернопільської школи №13 ім. А. Юркевича Степан Михайлович Матіяш.

Про це повідомляє адміністрація навчального закладу.

Висококваліфікований, принциповий педагог, наставник для молодих колег, чесна та багатогранна людина.

Колектив Тернопільської загальноосвітньої школи №13 ім. Андрія Юркевича висловлює щирі, глибокі співчуття усім близьким та рідним з приводу важкої втрати.

На жаль, словами важко загоїти на серці страшну рану від втрати, важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце. Проте світлі спогади про Степана Михайловича назавжди залишаться в наших серцях.

Вічна та світла пам’ять!