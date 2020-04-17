16:30 | 17.04.2020
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Новини Тернополя 

Помер вчитель Тернопільської школи №13 Степан Матіяш

Irena 0 Views Прокоментуй!

Передчасно, на 60 році життя, пішов із життя вчитель фізичної культури Тернопільської школи №13 ім. А. Юркевича Степан Михайлович Матіяш. 

Про це повідомляє адміністрація навчального закладу.

  • Висококваліфікований, принциповий педагог, наставник для молодих колег, чесна та багатогранна людина.
    Колектив Тернопільської загальноосвітньої школи №13 ім. Андрія Юркевича висловлює щирі, глибокі співчуття усім близьким та рідним з приводу важкої втрати.
    На жаль, словами важко загоїти на серці страшну рану від втрати, важко знайти слова втіхи, коли зупиняється серце. Проте світлі спогади про Степана Михайловича назавжди залишаться в наших серцях.
    Вічна та світла пам’ять!

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