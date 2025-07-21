Загинув майже три роки тому, – Ангелом додому повертається Павло Бойко з Тернопільщини

Завтра, 22 липня, додому назавжди повернеться Бойко Павло — Захисник, який добровільно став на оборону рідної землі. Він був мобілізований 3 березня 2022 року, проходив службу у Роті охорони 7 відділу Тернопільського ТЦК та СП, а згодом — у військовій частині А0998.

Павло загинув 9 серпня 2022 року під час виконання бойового завдання в районі Часового Яру на Донеччині.

Прощання із Захисником розпочнеться об 11:00 у селі Вага. Звідти траурний кортеж попрямує на вулицю Богдана Хмельницького до рідної домівки Павла. На подвір’ї пройде прощання з Героєм, після чого відбудеться чин похорону в Успенській церкві. Поховають Павла на міському кладовищі.

У зв’язку із цим, 22 липня у Підгаєцькій громаді оголошено днем жалоби. На знак скорботи просимо приспустити Державний Прапор України з чорною стрічкою на будівлях органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Щирі співчуття рідним, близьким, усім, хто знав Павла. Світла пам’ять Герою.

Герої не вмирають. 🕯️