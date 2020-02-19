«Виконавча влада не спростовує інформацію, не підтверджує її та взагалі нічого не пояснює», – Віктор Овчарук про ситуацію з коронавірусом

У зв’язку з напруженою ситуацією щодо намірів розмістити в санаторії «Медобори» майже сотню осіб, евакуйованих із Китаю», відбулася президія Тернопільської обласної ради.

Участь в засіданні взяли голова облради Віктор Овчарук, керівники депутатських фракцій, представники Міністерства охорони здоров’я та Центру громадського здоров’я. У результаті обговорення вирішили скликати позачергову сесію обласної ради.

– Враховуючи те, що представники виконавчої влади не спростовують інформації, не підтверджують її та взагалі нічого не пояснюють, ми вирішили скликати позачергову сесію, аби розставити всі крапки над «і». Є багато небезпек та речей, які мені, як голові облради та лікарю, – незрозумілі. Наприклад, чому осіб з Китаю хочуть направити саме в Тернопільську область? Попри те, що жодного мешканця Тернопільщини серед людей, яких збираються евакуювати, немає. Найбільше – з Одеси та Дніпра. Чому в цих областях не знайшли потрібний заклад?! Враховуючи резонанс та небезпеку, вважаю, що осіб з Китаю мають прийняти високоспеціалізовані заклади, які працюють в інфекційному напрямку. Вони мають бути оснащені відповідним обладнанням, боксами та спеціально навченим персоналом. А лабораторія, яка підтверджує наявність чи відсутність коронавірусу, взагалі знаходиться в Києві – за сотні кілометрів від Тернопільщини, – пояснив голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.