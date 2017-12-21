Вишнівецьку ОТГ чекає розширення

Зараз в Україні активно впроваджується реформа децентралізації, в кожній області чим день стає більше об’єднаних територіальних громад. Законодавець дав добро не тільки об’єднуватися в нові громади, але приєднуватися до вже існуючих. Головна умова – все має відповідати перспективному плану формування території області, який затверджений обласною радою.

Згідно цього плану до складу Вишнівецької ОТГ мали б входити практично всі навколишні сільські ради. На сьогоднішній день, ситуація виглядає дещо інакше. На жаль, не всі сільські ради розуміють, що об’єднавшись появляється значно більше можливостей досягти ефективного розвитку, не кажучи вже про належне функціонування лікарні, пожежної частини, музичної школи та інших установ, якими вони користуються.

Причин не об’єднуватися може бути багато, але люди із сусідніх сіл бачать реальні зміни в житті громади, тому прагнуть досягти подібного в себе. Такої ж думки як виявилося дотримуються жителі с. Лози та с. Кривчики, які являються в підпорядкуванні Лозівської сільської ради. У неділю 10 грудня в цих населених пунктах були проведені громадські обговорення щодо можливого приєднання Лозівської сільської ради складу Вишнівецької ОТГ. Абсолютна більшість людей в залі, як у Лозах так і у Кривчиках, проголосували за такий перебіг подій, адже вони розуміють, що майбутнє за громадами. Як виявилося для депутатського корпусу та керівництва сільської ради цього замало. Відповідно, було прийнято рішення створити ініціативну групу та разом з депутатським корпусом додатково провести опитування громадян по питанні приєднання Лозівської сільської ради до Вишнівецької ОТГ. Результати опитування нічим не відрізнилися від волевиявлення людей під час громадських обговорень. Жителі села Лози та Кривчики твердо вирішили, що їхня сільська рада має входити до складу Вишнівецької ОТГ.

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