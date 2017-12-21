У Тернополі можна побачити унікальні світлини “Героїв УПА”

Рік відзначення 75-ї річниці створення Української повстанської армії у Тернополі завершують виставкою «Герої УПА». Експозиція демонструється у Палаці кіно. Тут представлені кілька десятків унікальних світлин, зібрані представниками Спілки Української Молоді, та стенд із інформаційною довідкою.

– Це набір чорно-білих світлин, на яких зображені упівці. Вони збиралися по всій Україні. Окремої уваги заслуговують ті світлини, на яких є упівці з Тернопільщини, зокрема, сотня Сіроманців, поіменно також є багато героїв, які воювали і загинули на Тернопільщині, – розповідає організатор виставки голова ТМО СУМ в Україні, голова Молодіжної міської ради Тернополя Леся Голик.

Частину експозиції надав СУМівець Володимир Бірчак, який нині працює заступником директора архіву СБУ у Києві. Виставка відбувається за сприяння Тернопільської міської ради, управління сім’ї, молоді та спорту. 22 грудня її розгорнуть у фойє обласної ради.

Адріана Білецька